Bikers uit Tongerlo bezorgen Gregory de tijd van zijn leven in Plopsaland

Kinrooi/Bree

Om Make-A-Wish Limburg te steunen, organiseerde de motorclub Bikers uit Tongerlo enkele motorritten. “Daardoor mochten we een mooie cheque van 1.235 euro ontvangen”, zegt Lisette Raemen van Make-A-Wish. “Daarmee konden we weer eens de hartenwens van een kind met een levensbedreigende ziekte waarmaken. De kleine Gregory uit Kinrooi droomde al jaren van een weekend met zijn hele familie in Plopsaland De Panne.” Het werd een onvergetelijke belevenis. “Ik ging wel honderd keer van de glijbanen af en heb veel bekende Plopsa-vriendjes geknuffeld”, lacht Gregory. “Het was echt top!” pabr