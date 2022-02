Breese Ise (16) schrijft coronafrustraties van zich af in eerste single

Bree

De 16-jarige Ise Smeets uit Bree zingt al vanaf haar negende bij de coverband Jeans & Queens en volgt les in de pop- en rockschool Make Music. “Tijdens de afgelopen coronaperiode vond ik een uitlaatklep in het schrijven van eigen nummers”, vertelt Ise. “Daar kon ik mijn frustraties en emoties in kwijt.” Een en ander resulteerde in een eerst single: To Stacy. Die werd geproduceerd door Mario Goossens en Dag Luyten speelde mee op gitaar. Te beluisteren op onder meer Spotify. pabr