Ex-STVV-coach Marc Brys beleefde maar weinig plezier aan zijn terugkeer naar Stayen. Zijn ploeg OH Leuven kon de vroege achterstand niet meer ombuigen tegen een stug STVV en slikte in blessuretijd nog een tweede, fatale doelpunt. “Deze omstandigheden speelden in de kaart van STVV”, wees Brys na afloop naar de storm die over het land raasde.