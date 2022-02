Sporthal XPus buiten gebruik tot dak is geïnspecteerd

Op de Lommelse onderwijscampus XPlus wordt maandag de sporthal niet gebruikt in afwachting van een inspectie door een dakwerker. Maandagochtend was een barst in de dakconstructie ontdekt en de campusverantwoordelijke wil geen enkel risico nemen.

“De kleine barst vertoont spinnenwebben en was er waarschijnlijk al een tijdje. Maar ze is maandag ontdekt tijdens de inspectieronde door onze werkmannen”, vertelt campusverantwoordelijke Bianca Dierckx. “Om niets uit te sluiten bij dit stormweer hebben we de politie en brandweer verwittigd. Die zijn ter plaatse geweest en stelden vast dat er geen onmiddellijk gevaar is. We laten deze namiddag wel een dakwerker komen voor een gespecialiseerd nazicht.”

Het verhaal deed de ronde dat de het dak zou zijn opgetild. “Neen, dat klopt niet. Dat was een hypothese van onze werkmannen, en we zijn blij dat ze met alle mogelijkheden rekening houden. Maar dat is dus niet waar, zo verzekerden de hulpdiensten ons. Dan waren er echt wel drastische maatregelen genomen.” (gvb)