Auto in beslag genomen bij controle in Riemst

Riemst

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag bij een controle op de Maastrichtersteenweg een auto in beslag genomen die niet verzekerd en ingeschreven was. De bestuurster testte ook positief op alcohol. Haar rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden.

Een bestuurder die positief testte op wiet is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Een persoon kreeg een pv omdat hij hasj en cannabis bij had. De drugs werden in beslag genomen.

Nog twee bestuurders moesten hun auto 6 uur aan de kant laten staan na een positieve ademtest. Er werd een onmiddellijke inning opgesteld voor iemand op wiens voertuig afgesleten banden lagen. mm