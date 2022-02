Gedrogeerde Lanakenaar knalt tegen vangrail nadat hij controle wil vermijden

Een 22-jarige Lanakenaar heeft een nachtje cel gekregen nadat hij zondagochtend een politiecontrole in Hoeselt probeerde te vermijden. De twintiger haalde daarbij halsbrekende toeren uit en eindigde in de vangrail. Hij bleek onder invloed van alcohol en drugs te zijn.

De Lanakenaar merkte de controle op de Bilzersteenweg op toen hij de rotonde opreed. Hij zette zijn auto in achteruit en probeerde zo de controle te vermijden. Daarop botste hij tegen een vangrail. Met een beschadigde auto reed hij weg. Even verderop kon de auto aan de kant worden gezet. De twintiger liet zich niet zomaar controleren, verzette zich en werd uiteindelijk in de boeien geslagen. Hij testte positief op alcohol (2,3 promille) en cocaïne. De man had nog wat cocaïne bij.

Daarbovenop bleek hij geen rijbewijs te hebben. Dat was al eerder ingetrokken voor gelijkaardige feiten. Zijn herstelexamen had hij nog niet afgelegd. Daarom werd de auto in beslag genomen. De Lanakenaar kon zijn roes in de cel uitslapen.

Speekseltest

Een 33-jarige Antwerpenaar speelde bij dezelfde controle zijn rijbewijs kwijt. De man haalde voor de ogen van de agenten gevaarlijke manoeuvres uit. In de Droogbroekstraat kon hij aan de kant worden gezet. Hij testte positief op drugs. De man zal het later bij de politierechter mogen gaan uitleggen.

In totaal werden in Hoeselt 76 bestuurders gecontroleerd. Vijf bestuurders moesten hun rijbewijs voor maximum 6 uur afgeven. Enkele bestuurders kregen ook een waarschuwingen voor een versleten rijbewijs of niet geldig gekeurd voertuig.