Het leven van sommige mensen leest als een filmscenario. Dat van Henriette ‘Monique’ Hanotte is er zo één. 140 Britse piloten hielp ze tijdens de Tweede Wereldoorlog ontsnappen aan de nazi’s. Afgelopen weekend is ze overleden in Nijvel. Ze werd 102. Dit is haar verhaal van verleiding, moed en jammer genoeg ook verraad.