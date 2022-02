Al in oktober 2016 kreeg Kind en Gezin uiterst verontrustende signalen binnen over (vermeende) zware agressie door begeleider Roxan V.D. van crèche ‘t Sloeberhuisje. Tot tweemaal toe zelfs. De crèche ging nooit dicht. Dit weekend raakte bekend dat ‘Opa Sloeber’, zoals de man genoemd werd, officieel is aangehouden voor de betrokkenheid bij de dood van de jonge baby.