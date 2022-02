André Van Duin (75) heeft nieuwe liefde gevonden

In 2019 stortte de wereld van André Van Duin in toen zijn grote liefde, echtgenoot Martin Elferink, ernstig ziek werd. Zonder dat de twee dat aan de grote klok hingen, bleek Martins situatie vrijwel meteen hopeloos. In januari 2020 overleed de man met wie Van Duin zo ontzettend gelukkig was. En daarmee was het drama niet eens compleet. Nog in hetzelfde jaar bleek hijzelf ook aan kanker te lijden. De komiek hield dat geheim “om maar niet zielig gevonden te worden”.

Afgelopen weekend kondigde Van Duin, intussen herstellende van darmkanker, aan dat er opnieuw iemand in zijn leven is. “Hij woont in Spanje en heet Fernando, maar is gewoon een Brabander”, aldus de komiek die afgelopen weekend zijn 75e verjaardag vierde. “Hij is 61 jaar oud en altijd danser geweest.”