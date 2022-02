Waarom volkoren de beste keuze is (en het heeft niets met calorieën te maken)

Dat volkoren gezonder is, weten we ondertussen wel. Maar waarom juist? Sabrine Zarti, voedingsdeskundige, personal trainer en auteur van 180° gezonder legt het uit.

Sabrine Zarti: “De meesten weten intussen dat volkoren de voorkeur geniet. Maar waarom precies? Volkoren- en niet-volkorenproducten schelen niet veel wanneer het op calorieën aankomt. Een wit sneetje brood bijvoorbeeld bevat 88 kcal, terwijl een volkoren-sneetje 82 kcal bevat. Het grote verschil zit hem in de voedingsstoffen. Een graankorrel bestaat uit een meelkern, een kiem en een zemel. Bij een volkorenproduct wordt de volledige graankorrel gebruikt, bij een wit product wordt enkel de meelkern gebruikt. De meeste voedingsstoffen, denk dan aan vezels, mineralen en vitaminen, zitten in de kiem en zemel. Daarnaast gaat een volkorenproduct sneller vullen door die aanwezige vezels. Tenslotte is de term volkoren beschermd. Wanneer je voor een volkoren-product kiest, weet je dat je het meest voedzame alternatief hebt. Kies je bijvoorbeeld voor meergranen, dan weet je niet hoeveel volkorengranen, witte granen, kleurstoffen … er gebruikt worden. Bruinbrood is meestal een mengeling van 50% witte bloem en 50% volkorentarwemeel. Kies dus voor volkoren pasta, brood, rijst … wanneer het kan.”