DEBAT. Zie je KRC Genk na de nederlaag tegen Anderlecht alsnog de top 4 halen?

Zondagavond verloor KRC Genk in Anderlecht de wedstrijd die absoluut gewonnen moest worden om de kansen op deelname aan de Champions Play-offs gaaf te houden. Met nog zes matchen te gaan, bedraagt de kloof op de nummer vier nu tien punten. Geloof jij nog in een (klein) mirakel en zie je KRC Genk alsnog de top 4 halen? Of denk je misschien dat ze zelfs nog naast een plek in de top 8 grijpen? Laat het ons weten via onderstaand formulier.