Explosie gehoord in Donetsk, twee doden bij nieuwe gevechten in oosten van Oekraïne

In het centrum van Donetsk, een Oekraïense stad die in handen is van pro-Russische separatisten, is zondagnacht een explosie gehoord. Dat meldt persbureau Reuters op basis van getuigen. Daarnaast zouden volgens de pro-Russische separatisten bij nieuwe gevechten in het oosten van Oekraïne twee mensen om het leven gekomen zijn.

De voorbije dagen vonden in het oosten van Oekraïne al beschietingen plaats. Zowel het Oekraïense leger als de pro-Russische separatisten beschuldigen elkaar ervan het staakt-het-vuren niet te respecteren. Volgens waarnemers van de van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zijn eind vorige week in 24 uur tijd meer dan 1.500 schendingen vastgesteld, een record voor dit jaar.

Twee doden

Bij nieuwe gevechten in het oosten van Oekraïne zijn volgens de pro-Russische separatisten twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om een van hun strijders en om een mijnwerker die op weg naar zijn werk werd doodgeschoten, zo maakten de opstandelingen in de regio Donetsk maandag bekend op het sociale medium Telegram. De separatisten houden het Oekraïense leger verantwoordelijk. Het nieuws kon niet via een onafhankelijke bron worden geverifieerd.

De separatisten hebben de bevolking opgeroepen naar Rusland te vluchten en volgens Russische gegevens hebben intussen meer dan 61.000 mensen gehoor gegeven aan die oproep, meldde het persbureau Interfax maandag.

In de oostelijke gebieden Donetsk en Loehansk, niet ver van de Russische grens, vechten de door het Westen gesteunde regeringstroepen al sinds 2014 tegen de door Rusland gesteunde separatisten. Volgens schattingen van de Verenigde Naties heeft het conflict intussen meer dan 14.000 doden geëist, voornamelijk in separatistisch gebied. Een vredesplan uit 2015, dat tot stand kwam onder Frans-Duitse bemiddeling, wordt niet nageleefd.