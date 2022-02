Vermiste hond na 12 jaar herenigd met baasjes

Zoey, een hond die sinds 2010 vermist was, is herenigd met haar baasjes in Californië. Het dier werd teruggevonden op ongeveer 100 kilometer van waar ze twaalf jaar geleden verdween.

Volgens de lokale ordediensten werd Zoey uit een voertuig “gedumpt” op een landgoed in de buurt van Stockton. Een getuige verwittigde de politie en meldde dat het dier er “oud en ziek” uitzag.

Een agent scande de microchip van Zoey en daaruit bleek dat de hond in 2010 als vermist was opgegeven. Niet veel later konden dier en baasje herenigd worden. “Dit is geweldig nieuws. Ik had absoluut niet meer verwacht dat dit nog zou gebeuren”, zo verklaarde eigenares Michelle.

De hond was al zo lang vermist dat het microchipbedrijf haar in 2015 dood verklaarde. “We haalden Zoey en haar tweelingzus uit het asiel toen ze zes maanden oud waren, Zoey was ongeveer zes maanden bij ons toen ze verdween. We gingen ongeveer twintig minuten naar de winkel en toen we terugkwamen, was ze er niet meer”, aldus Michelle nog. “Ik kijk ernaar uit om Zoey opnieuw gezond te krijgen en haar nog een aantal geweldige jaren te bezorgen.”