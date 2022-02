Man zaagt been af van andere man na “onderling pact”: “Nog nooit zoiets meegemaakt”

Een 66-jarige man is zaterdagochtend om het leven gekomen in een park in Innisfail, een stad in de Australische deelstaat Queensland. Het slachtoffer, wiens been was afgezaagd, werd zwaargewond aangetroffen door voorbijgangers, maar overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. Later op de dag kon de lokale politie een 36-jarige verdachte oppakken.

De speurders gaan ervan uit dat beide mannen - die elkaar goed kenden - “een soort pact” hadden waarbij de jongere man het been van de zestiger “mocht” amputeren. Volgens de politie reden beide mannen zaterdagochtend vroeg samen naar het park, waar de dertiger een twintigtal minuten later het been van de andere - onder de knie - verwijderde met een cirkelzaag. Voorlopig is niet duidelijk wat de motieven van beiden waren.

De verdachte hielp de gewonde man vervolgens terug naar de auto en verliet dan het park te voet. “Gedurende mijn 34-jarige carrière als politieagent heb ik nog nooit zoiets meegemaakt”, aldus inspecteur Gary Hunter.

De verdachte verschijnt maandag voor de onderzoeksrechter.