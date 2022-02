Opvallend: Liverpool-speelster maakt bizarre ‘perfect hattrick’ ... in eigen doel

Meikayla Moore (25) heeft zondag een historische prestatie geleverd in Carson, Los Angeles. Of de Nieuw-Zeelandse voetbalster er ook trots op is, valt ernstig te betwijfelen.

Ze speelde haar 50ste interland voor de Kiwi’s en het is er zeker een die haar nog lang zal bijblijven. Alleen niet in positieve zin. De verdedigster van Liverpool maakte namelijk binnen het half uur in de interland tegen de VS een hattrick. Alleen waren het wel alle drie treffers in haar eigen doel.

En nog een bijzondere ook: eentje met rechts, eentje met het hoofd en nog een zeer knullige met links. Een ’perfect hattrick’ ook wel genoemd in het voetbal.

Bondscoach Jika Klimkova kon het niet meer aanzien en wisselde in de 40e minuut Moore, om haar uit haar lijden te verlossen. De verdedigster had dikke tranen bij haar wissel en werd gelukkig wel getroost door haar ploeggenotes.

De VS won uiteindelijk met 5-0 van Nieuw-Zeeland.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen