Hara en Hayashi brengen Kanaries naar 9 op 9

STVV heeft zichzelf naar een comfortabele positie in de rangschikking geknokt. Een doelpunt van Hara voor rust zette Sint-Truiden op weg naar een derde overwinning op rij. In blessuretijd verdubbelde Hayashi zowaar tot 2-0. De Kanaries wippen over OHL naar de tiende stek.

Bernd Hollerbach had een serieuze verrassing in petto voor de match tegen ex-coach Marc Brys. Zo mocht de 18-jarige Arnaud Dony debuteren, aangezien Aboubakary Koita tijdens de trainingsweek ziek verstek moest geven en pas vrijdag weer aansloot met de groep. Dony mocht de linkerkant zo voor zijn rekening nemen. Taichi Hara kwam terug uit schorsing en nam zijn plek in in de spits, Hayashi verschoof daardoor een rij achteruit naar het middenveld. Bij OHL één ex-Kanarie aan de aftrap: Casper De Norre. Ngawa en De Sart startten op de bank.

Aanvallende intenties

Sint-Truiden begon de wedstrijd met volop aanvallende intenties, veel druk op de bal. De Norre moest al vroeg aan het shirt van Hayashi gaan hangen, het leverde de Herkenaar bij OHL een vroege gele kaart op. Dony dook goed op in de rug van Tamari, de timing van de debutant was net niet goed genoeg om Runarsson te verschalken met een kopbal.

© BELGA

STVV dreigde ook met een vrije trap via Brüls - uitgelokt door alweer Dony -, de wind hielp een hand, toch kon Patris met wat geluk in corner werken. Bij die hoekschopfase was het raak. Brüls lanceerde, Hara toonde zich meester in de lucht en werkte tegen de netten: 1-0. OHL pufte, Hayashi en Dony staken zelfs de neus aan het venster voor de 2-0. Vlak voor het halfuur hing ook de gelijkmaker in de lucht. Maertens trok zich op gang in de rug van Dony, bracht voor doel, waar Teixeira met wat geluk buiten gevaar kon werken.

De wind bleef parten spelen bij de talrijke hoekschoppen aan beide kanten. Ook bij uithalen uit de tweede lijn. Maertens vuurde een bom af … tot buiten het stadion.

© BELGA

Na de koffie was Hara wederom gevaarlijk na een hoekschop, de Japanner mocht vrij inkoppen maar de poging ging te centraal op Runarsson. Nog voor het uur blesseerde Dony zich, Koita moest de jonge Kanarie aflossen. Dony onder applaus naar de kant. Intussen dook OHL gevaarlijker op in de zestien van STVV. Kaba wilde Leistner in de fout lokken en een penalty versieren, ref Vergoote hapte niet. Sint-Truiden liet de bezoekers rustig komen en loerde nu stilaan op de schaarsere tegenprik. Daardoor speelde het wel met vuur. Schmidt moest een schot lossen, Dewaest was er als de kippen bij om binnen te trappen. Buitenspel zo oordeelde Vergoote op aangeven van de lijnrechter. VAR De Cremer bevestigde.

Wel verloor STVV meer en meer de controle op de wedstrijd. Mercier raakte in stelling, dit keer had Schmidt het leer klemvast.

Kagawa-time

Tijd voor Durkin en superster Kagawa, oordeelde Hollerbach. Dé kans kwam er echter voor Sory Kaba. Onbegrijpelijk hoe de spits een assist van Mercier verkwanselde. Alleen voor doel mikte hij in één tijd naast het kader. Ook Hara kwam op het einde nog dichtbij een tweede treffer, een stel Leuvense benen gooiden zich in de baan van het schot.

© BELGA

Malinov kreeg nog rechtstreeks rood voor een gemene fout op Kagawa. Toch bleef OHL prikken. Het kon de pret niet bederven bij de Truiense twaalfde man. Die heeft begrepen dat STVV ook volgend seizoen verzekerd is van voetbal in eerste klasse. Hayashi zette helemaal de kers op de taart in blessuretijd. Hara bediende dit keer, zijn kleine collega vuurde de 2-0 eindstand op het bord.