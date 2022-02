FACT CHECK. Nee, de sterftecijfers door corona werden niet opgeklopt

Fact

Dat zoveel mensen in woon-zorgcentra en daarbuiten stierven tijdens de pandemie, heeft volgens sommigen niets met het coronavirus te maken, maar met chronische ziektes die die personen al onder de leden hadden. Ze beweren dat de sterftecijfers werden opgeklopt.

Check

Twee jaar ver in de pandemie zijn volgens de officiële cijfers wereldwijd meer dan 5 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19. In eigen land staat de teller met coronadoden op ongeveer 30.000, waarvan 20.000 personen overleden in ziekenhuizen en 10.000 in woon-zorgcentra (de exacte cijfers van Sciensano op 12/2 zijn respectievelijk: 29.724, 19.613 en 9.926).

Tegenstanders vinden die cijfers fors overdreven. Volgens hen overleden veel mensen in werkelijkheid door onderliggende aandoeningen zoals diabetes of kanker, terwijl ze op dat moment besmet waren met het coronavirus.

Een zo’n tegenstander wiens boodschap gretig gedeeld wordt op sociale media is de Brit John Campbell, een gepensioneerde verpleger die beweert ontdekt te hebben dat de covidsterfte werd opgeklopt. Daarbij baseert hij zich op cijfers van overlijdensaangiften in Groot-Brittannië. Via ‘Freedom of Information’ - dat burgers in staat stelt om cijfers op te vragen bij het nationaal bureau van statistiek - stelde hij de vraag hoeveel Britten zonder onderliggende ziekte overleden door Covid-19, en hoeveel sterfgevallen Covid-19 hadden in combinatie met (een) onderliggende ziekte(n). Deze cijfers, die hij correct weergeeft, tonen het volgende. Van de 174.233 overlijdens in Groot-Brittannië tussen de start van de pandemie en december 2021 vermeldde het overlijdenscertificaat bij slechts 17.371 personen enkel Covid-19 als doodsoorzaak. Alle andere certificaten vermeldden ook onderliggende aandoeningen. Daaruit besluit Campbell dat het merendeel van de overlijdens net het gevolg is van andere aandoeningen.

Wie zo redeneert, vindt dat de gevaren van Covid-19 fors overdreven worden en dat de sterfte in werkelijkheid veel miniemer is. Het klopt dat onderliggende aandoeningen en ouderdom het risico op ernstig ziek worden en overlijden door Covid-19 vergroten, maar dat betekent niet dat deze ziekten zelf de doodsoorzaak zijn. Integendeel: de doodsoorzaak is nog steeds Covid-19.

De overlijdenscertificaten, die worden ingevuld door de arts die het overlijden vaststelt, vermelden naast de vermeende doodsoorzaak ook factoren die mogelijk hebben bijgedragen tot het overlijden. Wanneer het certificaat factoren als ‘hoge bloeddruk’ of ‘zwaarlijvigheid’ vermeldt, wil dat niet zeggen dat deze factoren tot de dood hebben geleid.

Bijna 90% van alle personen die op een afdeling intensieve zorg terechtkwamen met Covid-19 en overleden, was niet hulpbehoevend of doodziek voor ze covid kregen. Ook bij hen leidde corona effectief tot hun dood.

0% WAAR

Veel mensen die overleden zijn aan Covid-19, hadden een onderliggende aandoening zoals diabetes, astma of hoge bloeddruk, of ze leefden in een woon-zorgcentrum en hadden een respectabel aantal levensjaren op de teller. Dat betekent echter niet dat hun aandoening of de hoge leeftijd tot hun overlijden hebben geleid. Integendeel: ook bij hen was covid de doodsoorzaak. De meeste coviddoden waren nog in leven geweest, mochten ze niet besmet zijn geraakt met het virus. Ook de hoge sterfte in woon-zorgcentra is niet alleen te wijten aan onderliggende ziektes of eenzaamheid. Velen hadden nog enkele jaren voor de boeg, waren ze gespaard gebleven van Covid-19.