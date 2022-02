Na het overlijden van een baby die moest worden afgevoerd uit de Gentse crèche ’t Sloeberhuisje belooft Kind en Gezin om strenger op te treden. In 2021 waren er al opvallend meer schorsingen en sluitingen van kinderdagverblijven dan in de voorgaande jaren. Maar ondanks de jarenlange klachten was ’t Sloeberhuisje daar niet bij.