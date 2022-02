Rani Rosius mag naar het WK indoor in Belgrado. — © BELGA

Rani Rosius mag zich opmaken voor het WK indoor in de Servische hoofdstad Belgrado. In Düsseldorf liep de Genkse op de 60m exact de vereiste WK-limiet van 7.30. “De druk is van de ketel. Nu start de voorbereiding op het WK.”