Jeffrey Swinnen scoorde driemaal in tien minuten voor Zonhoven United.

Leider Bree-Beek klopte Bregel en loopt zo weer uit op concurrent Schoonbeek-Beverst, die de topper in Zonhoven met zware cijfers verloor. Achel (zege op Herkol) wordt tweede en Torpedo (winst in Hasseltse derby tegen Juve) volgt met eenzelfde puntentotaal. Onderaan komt Mechelen a/d Maas na de zege in de degradatietopper tegen Herderen-Millen op drie punten van Herkol en vier van Juve, die beide verloren.