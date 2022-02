BRUSSEL

Voor de Vlaamse regering is dit de week van de waarheid. Vrijdag moet er een oplossing voor de stikstofkwestie én de bouwshift geserveerd worden. Los van het inhoudelijke is dat vooral politiek belangrijk. Door die twee aanslepende dossiers in een Krokusakkoord te gieten wil minister-president Jan Jambon (N-VA) bewijzen dat zijn regering tóch niet op sterven na dood is.