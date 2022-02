Keihard toeslaan in de tijdrit en voor de tweede keer de Ronde van de Algarve winnen: Remco Evenepoel (22) deed het met brio. Meer hoefde niet. Want het hoger doel is de allerbesten proberen te kloppen in de topkoersen. En dat vergt een andere tactiek. “Ik heb geleerd hoe je rittenkoersen moet aanpakken.” De nieuwe Evenepoel ontleed.