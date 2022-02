Yosuf Shahram wordt in de tang genomen door drie thuisspelers. — © Karel Hemerijckx

Met twee even onnodige als onbegrijpelijke strafschoppen heeft Herderen-Millen (1prov.) lotgenoot Mechelen a/d Maas drie punten cadeau gedaan en zo z’n eigen kansen op het behoud ferm gehypothekeerd. Geen zorg voor Mechelen a/d Maas uiteraard, dat Herkol en Juve in het vizier krijgt en stilaan op een langer verblijf in eerste mag hopen.