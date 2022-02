Derde uitnederlaag op rij doet boeken dicht voor KRC Genk

KRC Genk mag deelname aan de Champions Play-offs vergeten. Een nederlaag op Anderlecht (2-0) heeft de kloof met de nummer vier vergroot tot tien punten. Met nog zes matchen te gaan is het nieuwe doel een plek in de top 8, die ook nog een ticket voor de Conference League kan opleveren.

ONZE PUNTEN. Munoz is de pineut na twee foutjes, Onuachu te afwezig

Met een volledig nieuwe achterlinie, Thorstvedt (voor Trésor) en Bongonda (voor Oyen) koos Bernd Storck opnieuw voor zes frisse spelers. Geen overbodige luxe amper vier dagen na de wedstrijd tegen KV Mechelen, zo kondigde een intense openingsfase aan. Beide coaches wilden lef tonen met doordekkende verdedigers en middenvelders, wat voor tal van precaire situaties zorgde. Maar omdat aan de bal te lang de kwaliteit ontbrak, werden beide doelmannen amper aan het werk gezet.

© Isosport

Vijf fatale minuten

De wedstrijd bleef zo in evenwicht, tot de Genkse defensie een tiental minuten voor rust ontmanteld werd door enkele snelle Brusselse baltoetsen. McKenzie gleed weg en Munoz vergat de buitenspelval open te zetten, zodat Kouamé zomaar alleen richting Vandevoordt mocht. De Genkse keeper redde nog knap maar via het hoofd van Munoz belandde de rebound in de voeten van Ashimeru, die makkelijk kon scoren (1-0).

De bezoekers leken helemaal van slag door de openingstreffer en incasseerden binnen de vijf minuten een tweede opdoffer. Nu was het de beurt aan Cuesta om buitenspel op te heffen. Munoz liet Kouamé te veel ruimte op de voorzet van Cullen richting tweede paal, de inlopende Verschaeren liet McKenzie achter zich om het afleggertje van dichtbij knap met links af te werken: 2-0.

© BELGA

Rood voor Arteaga

KRC Genk uit of thuis, het bleek dus ook op Anderlecht een wereld van verschil. Niet dat Racing gedomineerd werd door Anderlecht, er ging gewoon te weinig dreiging uit van de bezoekende aanvallers. Daarom bleek ook het openingsoffensief in de tweede helft beperkt door enkele schoten van Hrosovsky en Bongonda én een kopbal van Onuachu. Maar geen enkele keer hoefde Van Crombrugge, die ook tal van voorzetten ongevaarlijke voorzetten voorbij zag vliegen, de keepershandschoenen vuil te maken.

Bernd Storck haalde zowel Ito als Bongonda naar de kant voor Preciado en Oyen. Hij zag zijn ploeg nog wel domineren, aandringen en zelfs scoren maar de 2-1 van Thorstvedt op voorzet van Oyen werd terecht afgekeurd voor een fout van Onuachu op Van Crombrugge. De rode kaart voor een onnodige trap van Arteaga deed de boeken helemaal dicht, Murillo en Amuzu troffen nog het doelhout.

© BELGA

Conference League

Een derde uitnederlaag op rij trekt een definitieve streep door de Genkse Champions Play-offs-ambities. De jacht op een Europees ticket (voor de Conference League) moet straks in play-off 2 worden ingezet, zekerheid omtrent een plaats in de top 8 is nu het eerste doel.

Een pijnlijke vaststelling op zes speeldagen van het einde van de reguliere competitie. Van de 28 wedstrijden wist de vice-kampioen/bekerhouder er amper 12 te winnen. Op verplaatsing bedraagt de buit nu 14 op 42, alleen Zulte Waregem, Seraing en Beerschot doen slechter. Statistieken, die schril afsteken tegen de intrinsieke kwaliteiten van deze spelerskern.

ANDERLECHT: Van Crombrugge - Murillo, Debast, Hoedt, Gomez - Refaelov, Ashimeru, Cullen, Verschaeren - Kouamé, Zirkzee.

KRC GENK: Vandevoordt – Munoz, McKenzie, Cuesta, Arteaga – Heynen, Hrosovsky, Thorstvedt – Ito, Onuachu, Bongonda.

VERVANGINGEN: 46’ McKenzie door Lucumi, 61’ Zirkzee en Refaelov door Raman en Ait El Hadj, 68’ Ito en Bongonda door Preciado en Oyen, 77’ Munoz door Trésor, 80’ Ashimeru door Olsson, 84’ Verschaeren door Amuzu.

DOELPUNTEN: 36’ Ashimeru 1-0, 41’ Verschaeren 2-0.

GELE KAARTEN: 8’ Cuesta (trekfout), 19’ Ashimeru (trekfout), 38’ Onuachu (late tackle), 39’ Verschaeren (schwalbe), 44’ Murillo (trekfout), 75’ Kouamé (elleboog).

RODE KAARTEN: 84’ Arteaga (gevaarlijke tackle).

SCHEIDSRECHTER: Van Driessche.

TOESCHOUWERS: 15.000.