Daphne Paelinck speelt in ‘Thuis’ met haar eigen dochtertje

Toen de zwangerschap van het personage Christine in het scenario werd verwerkt, bleek Daphne Paelinck in het echte leven voor de tweede keer in verwachting. In Thuis ging het om een tweeling, waarvan een kindje tijdens de zwangerschap overleed. Jaan kwam uiteindelijk op 11 juni ter wereld.

Daphnes echte dochter Mae werd op 24 juni geboren, vele weken eerder dan gepland. Het is niet de eerste keer dat in Thuis een actrice haar echte baby meebrengt naar de set. Een kwarteeuw geleden gaf Britt, de piepjonge dochter van Marleen Merckx (Simonne), gestalte aan Franky Bomans.

(tove)