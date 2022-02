Remco Evenepoel genoot van eindzege in Algarve en kijkt al uit naar duel met Pogacar: “Heb geleerd hoe ik rittenkoers moet aanpakken”

Net als in 2020 kroonde Remco Evenepoel (22) zich tot winnaar van de Ronde van de Algarve. Evenepoel startte zondag na een ijzersterke tijdrit al in de leiderstrui aan de start, en die trui heeft hij niet meer uit handen gegeven. Dat Evenepoel de slotetappe niet kon winnen, deert hem niet. “Ik wilde gewoon genieten van mijn laatste 200 meter in mijn gele trui.”

“Het voelt schitterend om hier opnieuw te kunnen winnen”, toonde Evenepoel zich na afloop zo fier als een gieter. “Voor aanvang van deze rittenkoers zei ik al dat ik opnieuw wou winnen, net zoals twee jaar geleden. Ik ben enorm tevreden dat het gelukt is.”

De leiderstrui van Evenepoel kwam zondag nooit meer in gevaar, al is dat niet geheel onlogisch want Evenepoel zette zaterdag tijdens de tijdrit al een reuzestap richting eindzege. “Ik wist hoe belangrijk de tijdrit zou zijn. Ik denk dat ik hier intussen ook enorm in verbeterd ben. Voor mij zal de tijdrit in elke rittenkoers het belangrijkste zijn.”

Of Evenepoel heeft nagelaten de puntjes op de i te zetten door de slotetappe niet te winnen? “Ik denk dat ik zaterdag tijdens de tijdrit al genoeg puntjes op de i heb gezet (lacht). Als je weet dat je heel goed bent in een tijdrit, is het logisch dat je dan helemaal tot het uiterste gaat. Ik voelde het vandaag wel nog wat in de benen, waardoor ik op het einde besloot niet mee te sprinten. Op 200 meter van de streep vielen mijn medevluchters aan, maar ik wist dat de eindzege al binnen was. Ik wou gewoon nog wat extra genieten van mijn gele trui, daarom dat ik ook nog vierde toen ik over de finish kwam.”

Evenepoel tankte alvast heel wat vertrouwen door de Ronde van de Algarve naar zijn hand te zetten. “Ik heb veel bijgeleerd over hoe ik een rittenkoers moet aanpakken. Binnenkort rijd ik de Tirreno-Adriatico, waar er ook een leuke tijdrit op het programma staat. Ik voel dat ik beter word, en ik hoop dat alles op training goed verloopt zodat ik iets mooi kan realiseren in een World Tour-wedstrijd. Ik heb er enorm veel zin in, en we trekken naar daar met een sterke ploeg.”

“Pogacar is echt een voorbeeld voor mij”

In de Tirreno neemt Evenepoel het voor het eerst in een rittenkoers op tegen Tadej Pogacar. “Natuurlijk kijk ik daar naar uit”, vertelde Evenepoel. “Voorlopig reed ik enkel eendagskoersen tegen hem. Ik bewonder hem en hij is echt een voorbeeld voor mij. In de tijdrit heb ik misschien wel een streepje voor op hem.”