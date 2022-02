Vrienden zamelen geld in voor behandeling Illo (4): “Ieder kind verdient een fijn leven”

Zondag is in restaurant Da Gianni in Ham het kunstwerk van kunstenaar Frans Vogels voorgesteld dat geveild zal worden voor de zieke Illo. Het is één van de acties die enkele vrienden van het gezin organiseren om de hoge kosten van Illo’s behandelingen te bekostigen. Illo werd te vroeg geboren en kampt met een aantal problemen die intensieve zorgen vragen. Zo lijdt Illo onder meer aan het syndroom van West waardoor hij op zeer jonge leeftijd al epileptische aanvallen kreeg. Daardoor kan Illo niet stappen zonder hulpmiddelen. Zonder dat de ouders erom vroegen is een groep vrienden met een crowdfunding gestart onder de naam ‘Samen sterk met Illo’.

Illo volgt zuurstoftherapie in Aalst. — © RR

Zuurstoftherapie

De actie begon met een eenvoudige oproep om geld te storten. Maar al snel deed het verhaal de ronde in de gemeente Ham en er volgde een golf van kleine solidariteitsacties. Een van de gangmakers achter de actie is Frederik Govaerts, een goede vriend van de familie van Illo. Hij is met enkele vrienden de actie gestart. “We zijn vrienden van Roel, de papa van Illo”, zegt Frederik Govaerts. “We wisten dat er een probleem was met de jongen. Maar toen hoorden we hoe hoog de kosten oplopen voor de verzorging. Hij moet dagelijks zuurstoftherapie krijgen in Aalst en is er een ingreep gepland waarvoor Illo naar Amerika moet omdat die niet mogelijk is in België. Daarna moeten ze nog een maand in de VS blijven voor therapie. Dat kost stukken van mensen. De familie wil dit allemaal uit eigen zak betalen, want de kosten worden niet terugbetaald. Maar dan wilden wij niet zomaar laten gebeuren. Daarom zijn we ‘Samen sterk met Illo’ begonnen.”“We hebben de problematiek van Illo onder de aandacht gebracht, een oproep gedaan en toen is het allemaal in een stroomversnelling gekomen. Er ontstonden allerlei acties. Zo is er een frituur die Bicky Burgers voor Illo verkoopt, er is een Illo-biertje en zijn er spaaracties bij een aantal lokale middenstanders. Al het geld gaat rechtstreeks naar de betaling van de behandelingen van Illo.”

Kunstwerk

Ook kunstenaar Frans Vogels doet zijn duit in het zakje. Een kunstwerk van zijn hand wordt geveild. Er kan nog geboden worden tot 4 april. Dan wordt het werk geveild in restaurant Da Gianni in Ham. “Nu al is er meer dan 2.000 euro geboden”, vertelt Frans Vogels “Voor zo’n goed doel wil ik mij met veel plezier inzetten. Ieder kind verdient een fijn leven.”