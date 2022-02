Kenny en Amber van ‘Huis Gemaakt’ verwachten eerste kindje

Goed nieuws voor de Looise Amber De Meersman (21) en Kenny Vandenbroek (24), want na een huwelijksaanzoek eind 2021 kondigt het koppel aan dat er een baby onderweg is.

“Omdat we nog zoveel liefde overhadden, kiezen we voor jou”, kondigt het trotse koppel aan op Instagram bij een foto van hun tweeën en een echo. De baby wordt verwacht in september 2022. Eind 2021 verraste het koppel iedereen nog met de aankondiging van hun verloving. Ook dat nieuws werd met een foto gedeeld via Instagram.

LEES OOK. Spookvilla uit ‘Huis Gemaakt’ in Laakdal verkocht: “Op twee weken tijd”

Het koppel verloor vorig jaar de finale van het VTM-programma Huis Gemaakt maar besloot eind november een bouwgrond te kopen in Tessenderlo om zelf hun droomhuis te kunnen bouwen. De twee vormen al zes jaar een team.