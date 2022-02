Door de milde winter bespaarden we toch wat op ons gasverbruik — © BELGA

Koning winter zit duidelijk in met ons huishoudbudget. Al wekenlang is het warmer dan normaal én dat merk je – gelukkig in deze tijden van torenhoge energieprijzen – aan het gasverbruik. Dat ligt tot 28 procent lager dan een jaar geleden. Zonder de milde winter zou de gasfactuur bij een gemiddeld gezin deze maand nog eens zo’n 137 euro hoger liggen.