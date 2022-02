Lummen

Dit weekend moesten er alweer herstellingen uitgevoerd worden aan het waterleidingnet aan de Linkhoutstraat in Lummen. De voorbije maanden waren er al heel wat problemen in de straat en ook in de Schalbroekstraat en in Geneiken gebeurden al tientallen herstellingen. De volgende maanden staan er grote werken gepland, waarbij ook de waterleiding volledig vervangen wordt.