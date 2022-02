Verdict valt uiteindelijk mee voor slachtoffer van vuistslag Vanzeir: Ozornwafor even naar ziekenhuis, maar opnieuw thuis

Ozornwafor werd nog tijdens de wedstrijd naar het ziekenhuis afgevoerd, maar mocht dat in de loop van de nacht al verlaten. Uiteindelijk bleek er geen sprake van een neusbeenbreuk en liep de verdediger ook geen hersenschudding op. “Hij ging even knock-out, maar hij is aan de beterhand”, klonk het gisteren bij Charleroi.

Na afloop van de wedstrijd ging dader Dante Vanzeir zijn verontschuldigingen aanbieden in de kleedkamer van de Carolo’s, een gebaar dat werd geapprecieerd door de thuisploeg. Ook vroeg Vanzeir het nummer van de Nigeriaan, om zich tevens persoonlijk te verontschuldigen bij de huurling van Galatasaray. Voor Charleroi is de zaak dan ook gesloten en gaan ze ook geen uitspraken doen over een mogelijke schorsing voor Vanzeir. “Wij zijn bezig met onze ploeg. Valentine is aan de beterhand, hopelijk kan hij ons nog van dienst zijn de komende matchen.”

