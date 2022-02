Vandalen vernielen veertien wagens aan Hotel Lommelhof

De wagens staan op de parking voor het hotelgebouw en worden gebruikt door de Poolse uitzendkrachten die er verblijven. “We hebben geen idee hoe het is kunnen gebeuren”, vertelt een verantwoordelijke. “Het lijkt erop dat ze de kleine evacuatiehamers die in wagens aanwezig zijn, hebben gebruikt om het glas te verbrijzelen.” Er werd dus ingebroken in de auto’s, maar echt gericht naar een buit werd er blijkbaar niet gezocht. “Er werd niet veel meegenomen. Ze namen enkele tankkaarten mee, terwijl ze in sommige wagens die gewoon lieten liggen. Ook namen ze uit een wagen enkele sigarettenpakjes, terwijl ze een laptop onaangeroerd lieten. Dat wijst erop dat ze niet echt naar zaken opzoek waren. We hebben geen idee wat de bedoeling was eigenlijk.” De politie werd verwittigd en onderzoekt de vernielingen.