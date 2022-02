Lommel SK raapt een punt in Deinze, maar had eigenlijk moeten winnen

Maar liefst 83 minuten moest een twintigtal verkleumde Lommel-supporters wachten alvorens Cauê zijn derde doelpunt in twee wedstrijden voorbij de Deinze-doelman duwde. Groen-wit sleepte zo een verdiend punt uit de brand, maar bleef toch vooral met een ontgoocheld gevoel achter. “Ik ben teleurgesteld in het resultaat, want onze prestatie had drie punten moeten opleveren”, vertelde Bryan Smeets. “We hadden gemakkelijk drie à vier doelpunten kunnen maken en dan hadden we een verdiende zege geboekt. Voor de 1-1 hadden we al voldoende kansen om de score groter te maken, alleen lieten we dat na. We moeten nu leren niet te snel tevreden zijn en matchen vlugger naar ons toetrekken.”

De winderige partij begon nochtans met een valse noot voor de Noord-Limburgers. Uit een ingestudeerd nummer scoorde Deinze na een kwartier het openingsdoelpunt. De Lommelse verdediging was totaal verrast en Hendrickx trapte vanuit een scherpe hoek naast doelman De Busser. Veel verder kwamen de Oost-Vlamingen uiteindelijk niet. “We zijn stabieler geworden”, gaf Stijn Wuytens toe. “Met Pierrot en Smeets is er kwaliteit bij gekomen. We begrijpen allemaal goed wat er van ons gevraagd wordt. Er staat nu meer een blok dan voorheen. Er is nu ook duidelijkheid met de trainer en dat zorgt voor rust. Het grote geheel staat er nu.”

Strandvoetbal

Ook moeder natuur speelde een cruciale rol in Deinze. Het leer leek bij momenten op een strandbal. “Verschrikkelijke weersomstandigheden, zuchtte Bryan Smeets. “Het was zwaar en met felle tegenwind is het lastig voetballen.”

Collega Wuytens vulde aan: “Van zodra de ballen hoogte kregen, was het zeer moeilijk om in te schatten waar ze zouden terechtkomen. Voorzetten die heel hard kwamen of ballen die doorschoten. Het leek bij momenten echt op strandvoetbal.”

Halverwege de tweede helft kreeg Smeets een onterechte gele kaart onder zijn neus geduwd door scheidsrechter Bourdeaud’Hui. “Ongelooflijk. Het was een fopduik, want de dader kwam naderhand nog naar me toe”, mopperde de Nederlandse middenvelder. “Blijkbaar is dat op dit moment het niveau van de Belgische scheidsrechters.”

Geen debuut T1

Het langverwachte debuut van Brian Eastick (70) in de Dakota Arena werd met één week uitgesteld. Het papierwerk geraakte niet tijdig rond en dus nam assistent-trainer Patrick Greveraars voor de tweede week op rij de honneurs waar. “Ik hoop dat ik volgende week mag plaatsnemen op de bank”, besloot de Brit. “Het was heel frustrerend om niet op de bank te zitten. Ik ben geen schreeuwende trainer, maar eerder een rustig type. Ik moet wel bekennen dat ik nerveuzer was vanuit de tribunes dan vanaf een stoeltje in de dug-out. Deze partij geeft me iets om op verder te bouwen. Ik ben echt tevreden van de prestatie van de doelman en de vier man in de achterhoede. Ik zal de spelers nu nog beter leren kennen, want ik ben hier nog maar drie dagen”, besloot Eastick.

LOMMEL SK: De Busser - Neven, Lemoine, Wuytens, Kis - Henkens, Smeets (76’ Thordarson), Pierrot - Sales (46’ Martinez), Cauê, Anello (65’ Agyepong).

KMSK DEINZE: Vandenberghe - Quirynen (85’ Staelens), Boone, Prychynenko, Janssens (51’ Vansteenkiste) - Fraser (35’ Lecomte), Hendrickx - Challouk, Dansoko, De Belder - Mertens (85’ Abrahams).

DOELPUNTEN: 18’ Hendrickx (1-0), 83’ Cauê (1-1).

GELE KAARTEN: 45’ Pierrot (trekfout), 49’ Henkens (fout), 62’ Smeets (fout), 72’ Neven (tackle).

SCHEIDSRECHTER: Simon Bourdeaud’Hui.

TOESCHOUWERS: 1.000