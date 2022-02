Passagier dood teruggevonden op brandende ferry voor Korfoe

Griekse reddingswerkers hebben zondag een vrachtwagenchauffeur dood aangetroffen op de brandende ferry voor de kust van het Griekse eiland Korfoe. Zijn lichaam werd gevonden in een verkoolde vrachtwagen. Dat meldt de Griekse brandweer.

Het gaat om het eerste dodelijke slachtoffer. Zijn nationaliteit is niet bekendgemaakt. Er zijn nog tien andere passagiers vermist.

De Euroferry Olympia van het Italiaanse bedrijf Grimaldi was vertrokken in de Griekse haven van Igoemenitsa en onderweg naar het Italiaanse Brindisi. Het schip met minstens 290 mensen aan boord vloog vrijdagochtend in brand.

Zondagochtend werd nog een passagier levend teruggevonden. Het gaat om een 21-jarige vrachtwagenchauffeur uit Wit-Rusland. In totaal werden 279 opvarenden gered.