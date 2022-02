Remco Evenepoel geeft het niet meer uit handen en pakt eindzege in Ronde van de Algarve, Higuita wint slotetappe

Remco Evenepoel heeft zijn leiderstrui in de Ronde van de Algarve met succes verdedigd. Onze 22-jarige landgenoot won de slotetappe niet, maar zijn leiderstrui kwam nooit in gevaar. Het is de tweede keer dat Evenepoel de Ronde van de Algarve wint, nadat hij in 2020 ook al de sterkste was in Portugal.