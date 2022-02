Bocholt B ging met de billen bloot bij Opoeteren (4-1), waar Jonas Claes (foto) twee doelpunten voor zijn rekening nam. Grote Brogel (7-1 tegen Maasland NO B) nadert zo tot op drie punten. WAVO (0-4 bij Lindelhoeven B) en Eksel B (1-2 in Achel B) volgen in hun kielzog. (bs)