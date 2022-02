Brandweer vindt stoffelijk overschot in uitgebrande auto in Laakdal

De politiezone Geel-Laakdal en Meerhout en het parket Antwerpen, afdeling Turnhout zijn een onderzoek gestart om uit te zoeken wat er zaterdagochtend precies is gebeurd in de Oranjestraat in Laakdal.

Omwonenden hoorden rond 4u een klap. Toen ze gingen kijken bleek er een auto in de gracht te steken. Bovendien had de wagen vuur gevat. Brandweer en politie kwamen ter plaatse. Tijdens het blussen bleek er een overleden persoon in de totaal uitgebrande auto te zitten.

Volgens de woordvoerster van het parket was de identiteit van het slachtoffer zondagmiddag nog steeds niet met zekerheid bekend. Het blijft ook onduidelijk in welke omstandigheden de auto van de weg is geraakt en waardoor die onmiddellijk vuur heeft gevat. Het onderzoek loopt. (mph)