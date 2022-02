Stormweer zorgde even voor gaslek bij ViskoTeepak: “Gasleiding veilig kunnen herstellen”

De brandweer van hulpverleningszone Noord-Limburg werd vrijdag onmiddellijk verwittigd van het gaslek en was vlak vuur 18 uur reeds aanwezig op ViskoTeepak. “Er zijn geen gewonden gevallen en het gas ontsnapte in de openlucht. Er werd een veilige perimeter afgezet rond het lek en die bleef ruim binnen het bedrijfsterrein. Hierdoor was er nooit gevaar voor de arbeiders of omgeving”, deelt het bedrijf mee. “In eerste instantie zijn er kranen van de lagedrukstraat dichtgezet zonder succes. Er is toen besloten om beide stoomketels om te zetten naar stookolie om zo het volledige aardgasnet af te sluiten. Tegen 23 uur werd de hoofdgaskraan dichtgezet, nadat er was overgeschakeld naar stookolie. Er werd meteen een buitenfirma aangesteld om de leiding te herstellen.” Rond middernacht kon de hoofdkraan terug worden opengedraaid, en werden beide stoomketels terug op gas overgeschakeld. “Om 1 uur ’s nachts was alles achter de rug zonder verlies aan productie.”