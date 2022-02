186 bestuurders geflitst bij controles in Diepenbeek, Hasselt en Zonhoven

Afgelopen weekend hield de politie LRH alcohol- en drugscontroles op verschillende locaties in de zone. In Hasselt werd er gecontroleerd op de Kempische Steenweg ter hoogte van de Research Campus en op de Gouverneur Verwilghensingel. In Zonhoven werd er halt gehouden op de N74 Richting Hasselt en in Diepenbeek werden de bestuurders gecontroleerd in de Nieuwstraat. In totaal bliezen 609 van de 627 gecontroleerde bestuurders negatief. Vijf bestuurders zaten onder invloed van verdovende middelen achter het stuur en 13 bestuurders hadden te veel gedronken. Deze bestuurders moesten dan ook tijdelijk hun rijbewijs inleveren. Eén bestuurder weigerde elke medewerking bij het afleggen van een speekseltest. Uiteindelijk werd deze persoon mee ten burele genomen en zag hij zijn voertuig getakeld worden omdat hij geen geldig verzekeringsbewijs kon voorleggen.

Daarnaast hield de politie Limburg Regio Hoofdstad zaterdag ook snelheidscontroles op drie locaties in Diepenbeek. Er werd gecontroleerd in de Nieuwstraat, op de Grendelbaan en op de Steenweg.

2.224 van de 2.410 bestuurders hielden zich aan de maximum toegelaten snelheden. 186 bestuurders reden te snel. ppn