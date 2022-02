Beelden uit tribune tonen hoe derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem helemaal ontspoort, twee stewards afgevoerd naar ziekenhuis

KV Kortrijk won de derby met 5-0 van Essevee. De spanning die op het veld miste, liep wel hoog op in de tribunes. De wedstrijd begon relatief rustig in een echt derbysfeertje. De harde kernen van beide ploegen voorzagen het Guldensporenstadion traditioneel van het nodige Bengaals vuur. Maar naar het einde van de wedstrijd escaleerde de situatie.

De bezoekende supporters van Essevee konden de zware nederlaag niet verkroppen en begonnen zich af te reageren op de stoeltjes in de bezoekerstribune. De sfeer escaleerde helemaal toen enkele supporters van Essevee Bengaals vuur en stoeltjes op het veld gooiden. “De scheidsrechter besloot de match even te onderbreken”, vertelt Tjorven Messiaen, Essevee-watcher voor Het Nieuwsblad. “De spelers gingen naar binnen en er werd gewaarschuwd dat de match afgefloten zou worden indien supporters zich zouden blijven misdragen. Op een bepaald moment, toen de spelers terug op het veld stonden, baande een groep Kortrijk-supporters zich een weg naar het bezoekersvak, waarna het tot een confrontatie kwam tussen de harde kernen. De stewards stonden er machteloos bij. Er werd goed geslagen en gestampt en ook met zitjes over en weer gegooid. Opvallend was dat de politie nergens te zien was.”

Twee stewards afgevoerd

Door het tumult werden er twee stewards afgevoerd naar het ziekenhuis. Een vrouwelijke steward liep een dijbeenbreuk op. Over de andere steward is momenteel nog geen info. Ook enkele supporters raakten gewond. (Lees verder onder de foto)

Zulte Waregem veroordeelt het geweld in een statement. “Essevee begrijpt de ontgoocheling van de supporters, maar betreurt de manier waarop die werd geuit”, klinkt het bij de club. “Het gooien van voorwerpen op het veld en handgemeen kan op geen enkele manier geaccepteerd worden. De club beseft dat dit het werk is van slecht enkelingen, maar dit kan leiden tot een boete voor de club en een stadionverbod voor de betrokkenen.”

Het bestuur van Zulte Waregem zit begin volgende week samen met afgevaardigden van de supporters. Na het zoveelste debacle zou er een vraag komen van de verschillende politiekorpsen om de derby in het vervolg zonder bezoekende supporters te organiseren.

