Politie Lommel krijgt vier meldingen van inbraken en diefstallen

De politie van Lommel kreeg vrijdagavond en zaterdagochtend meerdere meldingen van inbraken en diefstallen. Zo werd ingebroken in een huis op het Kwartelpad en in een woning in de Jacob Van Maerlantstraat. Zaterdagochtend bleek er materiaal gestolen uit verschillende werkbusjes van een bedrijf op Rietkolk.

Zaterdagavond werden nog eens twee inbraken vastgesteld. Eentje in de Wilgenstraat en de andere op de Luikersteenweg. In de Wilgenstraat werd het hele huis overhoop gehaald, maar de buit is niet bekend. Op de Luikersteenweg stalen de daders een koersfiets uit een garage. ppn