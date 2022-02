Manchester United scoort plots vier keer en wint spektakelmatch tegen Leeds

Manchester United heeft een goede zaak gedaan in de Premier League: de troepen van coach Ralf Rangnick klopten zondagmiddag Leeds United met 2-4. United heeft nu vier punten voorsprong op West Ham United, het nummer vijf in de stand.

Iets voorbij het halfuur knikte aanvoerder Harry Maguire United op voorsprong na een corner van Shaw. Opvallend: het was de eerste keer in 139 pogingen dat The Red Devils via een corner wisten te scoren. Op slag van rust lukte Fernandes nog de 0-2, waardoor United dacht zijn schaapjes al op het droge te hebben.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Maar niets was minder waar: in de 53ste minuut waaide een mislukte voorzet van Rodrigo zomaar in doel, en amper een minuut later hingen de bordjes gelijk na een treffer van Raphinha!

United leek op weg om punten te gaan verspelen, maar Fred scoorde 20 minuten voor tijd de 2-3. In het absolute slot van de partij zette de amper 19-jarige Zweed de kers op de taart door de 2-4 tegen de touwen te werken.