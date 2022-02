Rani Rosius plaatst zich voor WK indoor met exact de gevraagde tijd op 60 meter in Düsseldorf

Rani Rosius heeft zich zondag bij de World Athletics Indoor Tour in het Duitse Düsseldorf geplaatst voor het WK indoor in Belgrado. Ze liep in de reeksen van de 60 meter naar 7.30, precies de gevraagde tijd.

Over de twee reeksen heen liep Rosius de vijfde tijd. Met die 7.30 benaderde ze haar persoonlijk record tot op drie honderdsten. Elise Mehuys werd elfde in 7.48. In de finale werd Rosius vijfde in 7.35. De winst ging naar de Poolse Ewa Swoboda in 7.10.

Ook Kobe Vleminckx liep in Düsseldorf de vijfde tijd over beide reeksen heen en mocht dus eveneens naar de finale. Hij klokte 6.69 en benaderde zo de WK-limiet tot op zes honderdsten. De finale moest hij met een blessure uiteindelijk aan zich laten voorbijgaan.

Het WK indoor in Belgrado vindt plaats van 18 tot en met 20 maart.