Storm Eunice, die startte in het VK. — © AFP

Met storm Franklin is de opvolger van storm Eunice al bekend. En zondagavond en -nacht, maar ook maandag, zal die opnieuw felle windstoten en heel wat intense buien veroorzaken in het hele land. Daar treft onder andere het openbaar vervoer al preventieve maatregelen voor. Al is er één groot verschil met Eunice.