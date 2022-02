Wandelaars in Kattevennen schrikken van de omgelegde bomen. Volgens schepen Vandeurzen worden de werken net uitgevoerd om de toekomst van het bos te garanderen. — © Chris Nelis

Genk

Op sociale media wordt er momenteel hard gefoeterd: het lijkt wel of er in Genk overal tegelijk kettingzagen ratelen en bomen omgelegd worden. Stadsbestuur en Agentschap voor Natuur en Bos benadrukken dat er geen sprake is van een wilde kaalkap.