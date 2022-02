Storm Eunice veroorzaakte in de hele provincie schade, maar het KMI meet slechts op twee plaatsen in Limburg de windsnelheid. — © DD/TP

Hasselt

Met slechts twee officiële KMI-weerstations in onze provincie was het vrijdag moeilijk om een accuraat beeld te krijgen van de strafste windstoten in Limburg. “De provincie heeft nood aan meer weerstations, ook voor de veiligheid van de bevolking”, vindt weerman Ruben Weytjens.