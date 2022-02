Automobilist rijdt rond met geluidshoorn van trein als claxon

Tongeren

Bij een SLim-actie in Tongeren betrapte de politie in de avond en nacht van zaterdag op zondag een automobilist met een wel heel opvallende claxon. De bestuurder had op zijn auto een geluidshoorn van een trein geïnstalleerd. Deze werd op een speciaal daarvoor uitgerust compressor in de motorruimte aangesloten. De hoorn, compressor en ook verboden lichten waarmee de chauffeur rondreed zijn door de politie in beslag genomen.

Tijdens de SLim-actie werden nog zeventien overtredingen vastgesteld. Onder meer voor meer mensen te vervoeren dan dat het voertuig zitplaatsen telde. In totaal werden ook 260 bestuurders aan een alcoholtest onderworpen. ppn