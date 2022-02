Laurens Sweeck soleert naar overwinning in Sluitingsprijs Oostmalle, Iserbyt geeft op na valpartij

Laurens Sweeck heeft zijn veldritseizoen beëindigd met een knappe overwinning in de Sluitingsprijs van Oostmalle. Sweeck haalde het voor Jens Adams en Thibau Nys. Iserbyt moest al snel zijn wedstrijd staken nadat hij vroeg in de cross tegen de vlakte ging.

De cross begon met een valse noot: meteen ging een heleboel renners tegen de vlakte, waaronder ook Eli Iserbyt die meteen een einde moest maken aan zijn wedstrijd, en dus ook zijn veldritseizoen. Een einde in mineur dus voor de 24-jarige renner van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Iserbyt of niet: de cross ging uiteraard gewoon verder. Al snel kozen vier renners het ruime sop: Tom Meeusen, Laurens Sweeck, Thibau Nys en Jens Adams.

Die laatste had eventjes zelfs zin in een solo en zette zijn medevluchters op vier seconden, maar Adams liet het drietal snel weer aansluiten. Maar lang bleef het kwartet uiteindelijk niet samen: Nys en Sweeck gingen er samen vandoor, terwijl Meeusen en Adams in de achtervolging moesten.

En nog leek het voor Sweeck niet snel genoeg te gaan: ook Nys moest zich gewonnen geven en Sweeck sloeg al snel een kloofje na een snelle passage in de zandstroken. De 28-jarige Leuvenaar was ontketend en sprokkelde in een mum van tijd 18 seconden voorsprong op Nys en Adams, die intussen Meeusen achter hadden gelaten.

Sweeck gaf zijn voorsprong in de slotrondes niet meer uit handen en zet zo in stijl een punt achter zijn veldritseizoen, waarin hij vijf overwinningen pakte. Het is al de derde keer op rij dat Sweeck wint in Oostmalle. Jens Adams eindigde tweede, Thibau Nys derde.