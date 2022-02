Ijzersterke Nairo Quintana troeft Tim Wellens af en pakt rit- en eindzege in Tour du Var

Tim Wellens heeft zijn leiderstrui niet met succes kunnen verdedigen in de slotetappe van de Tour du Var. Wellens reed in principe geen slechte koers, maar de 30-jarige Truienaar botste op een indrukwekkende Nairo Quintana die alle tegenstand op een hoopje reed. De Colombiaan steekt dankzij de ritzege ook de eindzege op zak.

Guillaume Martin (Cofidis) finishte als tweede op 1:22, Tim Wellens werd vijfde op 1:30 en verliest z’n leiderstrui aan de Colombiaan.

Na de tweede etappe op zaterdag, gewonnen door Wellens, mocht onze landgenoot met de leiderstrui aan starten, maar er wachtte hem een moeilijke opdracht in de slotrit, met langere beklimmingen en Quintana die in dezelfde tijd stond als de renner van Lotto Soudal.

De korte etappe zorgde voor heel wat vuurwerk in het begin, maar Lotto Soudal controleerde en hield alles bij elkaar tot uiteindelijk Pinot andermaal zijn kans waagde en wegreed met Michael Störer en Alexis Vuillermoz.

Quintana versnelt, Wellens heeft geen antwoord

Veel voorsprong kregen ze nooit, want in het peloton zaten ze ook niet stil. Quintana koos z’n moment uit en ging op de steilste col van de dag, de Col de Saint Roch, op 35 km van het eind. Wellens had geen antwoord in de benen.

In geen tijd reed de Colombiaan naar voren waar intussen Pinot alleen op pad was. Beide heren sloegen de handen in elkaar, maar Wellens gaf zich in de achtergrond niet zomaar gewonnen.

In de afdaling richting de slotklim sprak hij daalcapaciteiten aan en naderde hij tot op 25 seconden. Hij raapte Störer, Martin en Vuillermoz op, maar die hielpen hem niet in de achtervolging. Pinot moest op 18,8 km Quintana laten rijden en viel terug in de groep Wellens, maar die moest zijn meerdere erkennen in de Colombiaan.

Dag- en eindwinst voor Quintana dus, Martin finishte als tweede , Wellens werd vijfde. In de eindstand geeft Wellens 1:30 prijs op de Colombiaanse eindwinnaan.