Wat een wolf achterlaat in de natuur is dan weer níét schadelijk. — © INBO

Kaka. We zijn zelden fan – en de natuur ook niet, zo blijkt. Onze biodiversiteit kreunt onder elke hondendrol die achterblijft in de berm, ontdekten wetenschappers van de UGent. Waarom zit er zoveel shit in sommige stront? En wat dan met koemest? Of vossendrollen?